МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Туристическую подлодку, работающую от литий-ионных аккумуляторов, могут создать в России, сообщил РИА Новости директор по проектным продажам (морской флот) компании "Лиотех" Алексей Орешин.

Он заявил, что в перспективе возможно применение литий-ионных аккумуляторов на подводных лодках. "Применение таких батарей на подводных лодках дело ближайших лет 10. Есть примеры создания лодок с ЛИАБ (Япония, Южная Корея, Германия). Есть желание у ООО "Барс" использовать ЛИАБ для туристической подводной лодки", — сказал он.

"Прорабатывается вопрос по созданию полностью электрического катамарана "Грифон" (c использованием литий-ионных аккумуляторов) производства Средне-Невского судостроительного завода с ОСК, КБ "Винт", ООО "НПК Морсвязьавтоматика". Проекты судов на полном электродвижении могут быть использованы в качестве паромов, судов обслуживания, туристических катеров и в качестве городского водного автобуса", — добавил Орешин.

По данным компании, в России на данный момент нет ни одного судна морского класса, где были бы установлены источники бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах. При этом мощность и энергопотребление современной морской техники растет с каждым годом, а обеспечивать ее бесперебойную работу за счет громоздких устройств на свинцово-кислотных аккумуляторах не всегда возможно. Литий-ионные аккумуляторы запасают в несколько раз больше энергии, не требуют обслуживания, не выделяют водород, имеют больший срок службы и полностью заряжаются за 1 час, указали представители компании.

Ранее пресс-служба "Роснано" сообщила, что "Лиотех" получил свидетельство Российского морского регистра судоходства. В настоящее время "Лиотех" проходит процедуры получения необходимых сертификатов РМРС, уточнялось в сообщении.