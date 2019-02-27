САМАРА, 27 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" перезапускает производства после их приостановки из-за коммунальной аварии, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы компании.

Ранее предприятие сообщало о приостановке работы некоторых подразделений из-за коммунальной аварии, которая произошла во вторник в Тольятти. Каких именно производств это коснулось, не уточнялось.

"Авария устранена. "АвтоВАЗ" планово перезапускает производства", — сказал собеседник агентства.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".