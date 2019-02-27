МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в ходе своего выступления на правчасе в Совете Федерации заявил, что его ведомство предложило подумать о введении обязательной маркировки минеральной воды, так как на этом рынке существуют большие возможности для ухода от налогообложения.

По словам Мишустина, в первую очередь внимание налоговых служб обращено на регион Северного Кавказа. Налоговики планируют провести аналитическую работу, связанную с оценкой объемов производства и потребления минеральной воды.

Глава ведомства напомнил, что ранее, в 2016 году, в странах Евразийского экономического союза была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий особыми RFID-метками, и запрещена продажа меховых изделий, которые не оснащены такими метками.

"Маркировка, по который мы были операторами по изделиям из меха, показала, что первый год, когда мы ввели ее в эксплуатацию, увеличился оборот (меховых изделий — ред.) в 10 раз. А вода — это еще более удобный продукт, чтобы его каким-то образом скрывать от налогообложения", — сказал глава ФНС.

"Мы будем полными союзниками, я думаю, мы доложим Совету Федерации свои предложения в том числе и по маркировке", — добавил Мишустин.