МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA (Merck) предложила приобрести американского производителя материалов для электроники Versum Materials (Versum) по цене 48 долларов за акцию наличными, что соответствует в общей сложности 5,2 миллиарда долларов, говорится в релизе Merck.

"Merck сегодня передала письмо совету директоров Versum Materials с условиями предложения о покупке Versum за 48 долларов за акцию наличными, что на 51,7% больше стоимости акций Versum по итогам торгов за день до объявления сделки с Entegris, Inc. (25 января 2019 года)", — говорится в релизе. Предложение также на 15,9% превышает стоимость акций Versum по итогам торгов 26 февраля. Merck предполагает закрытие сделки во второй половине 2019 года.

В январе компании Entegris и Versum сообщили в совместном релизе о намерении объединиться в одну компанию стоимостью 9 миллиардов долларов. Merck KGaA заявляет в своем релизе, что ее предложение Versum Materials существенно превосходит условия сделки с Entegris. В ходе торгов среды акции Versum подскочили в цене на 17,5%, Merck KGaA — подешевели на 3,5%, Entegris — потеряли 1,8% стоимости.

История компании Merck KGaA насчитывает более 350 лет. Ее штаб-квартира находится в немецком городе Дармштадт. В Merck KGaA работают около 51 тысячи человек в 66 странах.

Американская Versum Materials — производитель материалов для электроники, компания основана в 2016 году путем выделения подразделения из Air Products. В 2018 году продажи компании составили около 1,4 миллиарда долларов, штат компании составляет 2,3 тысячи человек. Штаб-квартира расположена в городе Темпе штата Аризона.