МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 января, составила 803 миллиона долларов, что в 2,4 раза меньше в годовом выражении, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,51 доллара против 1,16 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка компании выросла на 1,3% и составила 14,71 миллиарда долларов.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 65% выручки всей компании, поднялась в первом квартале на 2,3% год к году, до 9,657 миллиарда долларов, что оказалось хуже прогноза аналитиков в 9,74 миллиарда долларов, которое приводит агентство Рейтер. Показатель по бизнесу Printing (средства для печати) снизился на 0,4%, до 5,056 миллиарда долларов, прогноз по показателю составлял 5,19 миллиарда долларов.

Во втором квартале 2018-2019 финансового года компания ожидает разводненную прибыль на акцию в 0,45-0,48 доллара. В текущем фингоду HP Inc. ожидает разводненную прибыль на акцию в 2-2,1 доллара, что ниже ноябрьского прогноза в 2,04-2,14 доллара. На фоне слабых финансовых показателей акции компании на предторгах потеряли 11,3% стоимости.

В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.