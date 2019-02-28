МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Выручка группы компаний "Медси", входящей в АФК "Система", по МСФО в 2018 году выросла на 52% по сравнению с предыдущим годом и составила 17,747 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Рост выручки обусловлен увеличением загрузки стационаров (плюс 3,507 миллиарда рублей) и клинико-диагностического центра на Красной Пресне (плюс 859 миллионов рублей), приобретением клиник в Санкт-Петербурге и Перми (плюс 610 миллионов рублей), открытием новых клиник в Хорошевском проезде, на Ленинском проспекте, на улице Ленинская Слобода (плюс 600 миллионов рублей)", — сказано в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль за 2018 год, относящаяся к акционерам материнской компании, увеличилась вдвое — до 1,189 миллиарда рублей. Средний чек при этом вырос на 43,2% — до 2 тысяч рублей.

В 2019 году "Медси" планирует запустить две новые семейные клиники в спальных районах Москвы и Подмосковья, а также завершить строительство многофункционального медицинского центра "Мичуринский". Кроме этого, группа намерена расширить присутствие на рынке частных медицинских услуг в Санкт-Петербурге и Перми, а также выйти в новые регионы.

"Медси" — сеть частных медицинских центров. На 31 декабря 2018 года активы группы компаний включали 25 клиник в Москве и Московской области, 13 клиник в регионах, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и 2 санатория.