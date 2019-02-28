МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило в четверг, что воздушное пространство страны будет временно открыто для коммерческих рейсов.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство Исламской Республики будет закрыто до 23:59 UTC, 28 февраля 2019 года (02:59 мск, 1 марта).

"Пакистан временно откроет воздушное пространство для самолетов гражданской авиации", — говорится на странице Twitter управления.

Как отметило CAA, более подробная информация будет предоставлена позже.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.