МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банки могут сократить свои бонусные программы и привилегии для держателей пластиковых карт:это может произойти из-за снижения комиссий, которые сейчас кредитные организации взимают с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, пишет "Коммерсант".

Снижение комиссий, о которых просят ритейлеры, может негативно повлиять на рынок безналичных расчетов.

Банки, для компенсации снижения взимаемой комиссии, с большой долей вероятности пойдут на сокращение бонусных программ и привилегий для клиентов.

Издание со ссылкой на опрос ВЦИОМ пишет, что в в результате таких действий банкиров свыше половины граждан России станут реже расплачиваться картами. Для россиян такие привилегии, как бонусы, баллы, кешбэк, период льготного кредитования, а также бесплатное либо дешевое обслуживание карт — существенное преимущество, из-за которого они проводят больше безналичных расчетов. Сейчас банки все эти привилегии могут себе позволить за счет комиссии интерчейндж.

"Для большинства опрошенных (83%) наличие бонусной программы (бонусы, кешбэк или процент на остаток) является наиболее важным фактором при выборе карты наряду со стоимостью годового обслуживания (91%). Такие карты используются активнее обычных — для совершения покупок их выбирают 93% опрошенных. Отмена или ухудшение привилегий сделает карты менее востребованными", — пишет газета.

Напомним, что ритейлеры выступили с предложением ограничить размер комиссии интерчейндж: на это уходит львиная доля торговой уступки.