МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Компания "РТ-Инвест Транспортные системы" госкорпорации "Ростех" и Игоря Ротенберга станет оператором пилотной зоны новой системы пассажирских и грузовых перевозок между РФ и Китаем, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Новая система будет базироваться на навигационных системах двух государств. Это российский ГЛОНАСС и китайская BeiDou. За счет участия в этом проекте оператор "Платон" рассчитывает получить дополнительные функции, считают опрошенные изданием эксперты.

Компания РТИТС готова стать оператором этого проекта на безвозмездной основе. Участие перевозчиков, которые изъявят желание поучаствовать в пилоте, также будет бесплатным. С стороны РФ рассматривается возможность тестирования 80 бортовых устройств: 60 будут установлены на грузовики, 20 — на пассажирские автобусы.

Пилотная зона пройдет по автомаршрутам, которые проходят через пункты пропуска Краскино-Хуньчунь и Полтавка-Дуннин. Тестовые испытания намечены уже на март текущего года.