МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Американский автоконцерн Tesla, созданный Илоном Маском, заявил о планах закрыть все свои розничные точки продаж и перевести торговлю электрокарами в онлайн.Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что это делается с целью снизить цены на электромобили бренда и сохранить "финансовую устойчивость" Tesla.

"В течение следующих нескольких месяцев мы закроем многие из наших магазинов, а оставшееся небольшое количество в местах с высокой посещаемостью превратим в выставочные галереи и информационные центры", — сообщает Tesla.

Для покупателей в США компания поясняет, что онлайн-продажи помогают любому человеку в любом штате страны быстро и легко купить автомобиль Tesla.

Ранее автопроизводитель сообщил о старте продаж самой недорогой версии седана Model 3 — цена машины составит $35 тысяч.