МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" выступает против включения в Налоговый кодекс шести квазиналоговых платежей и совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палатой (ТПП) готовит соответствующее обращение на имя президента РФ Владимира Путина, рассказал РИА Новости президент "Опоры" Александр Калинин.

Минфин в пятницу внес в правительство законопроект о включении в Налоговой кодекс шести квазианалоговых платежей. Речь идет о плате за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислениях операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным трассам грузовиками с разрешенной массой свыше 12 тонн, а также об утилизационном, экологическом и курортном сборах.

"В настоящее время мы совместно с РСПП и ТПП готовим совместно обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не включать в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, выступаем против всех шести", — заявил Калинин.

"Данная позиция была озвучена первому заместителю председателя правительства – министру финансов Антону Силуанову", — добавил он.

Минфин отмечал, что основная цель предлагаемых решений – не только обеспечить полную предсказуемость и прозрачность платежей, но при этом не допустить роста нагрузки на бизнес. Такое решение, по мнению Минфина, позволит решить проблему непредсказуемости "квазиналогов", которая в последние годы вызывала серьезную обеспокоенность бизнеса.