МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Совет директоров американской Versum Materials (Versum) отклонил предложение немецкой химической компании Merck KGaA о приобретении фирмы за 5,2 миллиарда долларов, сообщила американская компания.

"Сегодня Versum Materials… объявляет о том, что ее совет директоров отклонил необязывающее предложение Merck KGaA, полученное 27 февраля 2019 года, о приобретении Versum по цене 48 долларов за бумагу наличными", — говорится в пресс-релизе компании. Совет директоров Versum пришел к выводу, что предложение Merck не является лучшим.

В среду Merck предложила приобрести американского производителя материалов для электроники Versum по цене 48 долларов за акцию наличными. Общая стоимость сделки оценивалась в 5,2 миллиарда долларов. При этом Merck заявляла, что ее предложение существенно лучше условий сделки по слиянию Versum с компанией Entegris, о котором было объявлено в январе. Стоимость объединенной компании, как ожидается, составит 9 миллиардов долларов.

"Versum привержена завершению сделки по "слиянию равных" с Entegris. Как считает совет Versum, это повысит эффективность в долгосрочной перспективе, что отвечает интересам акционеров Versum… По условиям соглашения с Entegris, акционеры Versum получат 1,12 акции Entegris за одну обращающуюся акцию Versum", — добавили в компании.

История компании Merck насчитывает более 350 лет. Ее штаб-квартира находится в немецком городе Дармштадт. В Merck работают около 51 тысячи человек в 66 странах.

Американская Versum — производитель материалов для электроники, основанная в 2016 году путем выделения из Air Products. В 2018 году продажи компании составили около 1,4 миллиарда долларов. Штат компании составляет 2,3 тысячи человек. Штаб-квартира расположена в городе Темпе штата Аризона.