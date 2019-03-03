ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Суд в Южной Корее продлил срок задержания российского капитана судна Seagrand, которое в четверг столкнулось с мостом, сказал РИА Новости консул генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков.

"Сегодня состоялось заседание суда, на котором рассматривался вопрос о продлении срока задержания капитана российского судна Seagrand. Береговая охрана сейчас нас уведомила по телефону о том, что суд принял решение удовлетворить ходатайство о продлении задержания. На заседании присутствовал частный адвокат, то есть компания-оператор данного судна наняла защитника для капитана. Присутствовал переводчик. Все процедуры были соблюдены. Мы продолжаем следить за ситуацией", — сказал Быков.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Южной Кореи, как пояснил дипломат, срок задержания не может превышать 10 дней. В течение этого срока дело будет передано в прокуратуру, которая начнет свое рассмотрение законности и обоснованности задержания. Прокуратура со своей стороны имеет право задержать сначала на 10 дней, а затем продлить этот срок еще на 10 дней.

"Таким образом, прокуратура может проводить свое расследование в течение 20 дней. После чего задержанного или отпускают на свободу или ему предъявляются официальные обвинения, и дело передается в суд", — пояснил Быков.

Грузовое судно Seagrand в четверг столкнулось сначала с пришвартованным рядом корейским кораблем, а затем носовой частью врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан. При столкновении повреждения получило само судно, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров. Следствие подозревает капитана в том, что в момент столкновения он был пьян. Сам капитан и экипаж утверждают, что причиной столкновения стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна и отсутствие корейского лоцмана и буксиров. В пресс-службе Росморречфлота подтвердили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

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