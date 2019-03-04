МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год снизилась в 4 раза по сравнению с 2017 годом, до 5,713 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка группы "Аэрофлот" за период увеличилась на 14,8%, до 611,57 миллиарда рублей, показатель EBITDA достиг 33,598 миллиарда рублей, снизившись на 40% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA сократилась на 5 процентных пунктов, до 5,5%.

Расходы "Аэрофлота"<AFLT> на авиатопливо в 2018 году выросли на 48,2% — до 182 миллиардов рублей.

"Расходы на авиационное топливо в 2018 году увеличились на 48,2% по сравнению с прошлым годом и составили 181,864 миллиарда рублей. Рост расходов обусловлен повышением средних цен на авиатопливо в рублях на 36% по сравнению с предыдущим годом на фоне динамики стоимости нефти, а также увеличением объема перевозок и налета часов", — говорится в сообщении компании.