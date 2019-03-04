МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" подал заявку на делистинг своих акций с Московской биржи, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Подали заявку на делистинг на Московскую биржу", — сказал собеседник агентства.

В конце прошлой недели "АвтоВАЗ" сообщил, что его единственный акционер — голландская Alliance Rostec Auto B.V. — приняла решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также на Московскую биржу — с заявлением о делистинге акций. Это решение было принято единственным акционером предприятия 28 февраля. Об инициации процедуры делистинга "АвтоВАЗа" говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в середине февраля.

В конце сентября основной акционер "АвтоВАЗа" — голландская Alliance Rostec Auto B.V. — в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале до 96,6%. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что "АвтоВАЗ" пойдет на делистинг после выкупа доли миноритариев в рамках обязательной оферты.

В конце декабря компания Renault сообщила, что Alliance Rostec Auto B.V. завершила принудительный выкуп акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале компании до 100%. Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа рекапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании составила 83,5%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.