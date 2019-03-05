МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основатель международной сети пиццерий "Папа Джонс" Джон Шнаттер покинет совет директоров, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы компании по ценным бумагам.

Согласно документам, Шнаттер, доля которого в компании составляет приблизительно 31%, уйдет из совета директоров компании после назначения замены.

Издание подчеркивает, что причиной такого решения мог стать долгоиграющий конфликт между основателем пиццерии и остальным руководством. Ситуация усугубилась в прошлом году после комментария Шнаттера, которое американское общество сочло расистским. Он извинился за оскорбительное высказывание и согласился освободить кресло председателя совета директоров. Еще раньше, в декабре 2017 года, он ушел с поста исполнительного директора компании.