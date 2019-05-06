МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтрансу и Минфину России совместно с правительствами Мурманской и Московской областей оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ в Шереметьево, сообщили в пресс-службе правительства.

"Обеспечьте совместно с правительством Мурманской области и правительством Московской области, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями принятие необходимых мер по оказанию финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) ПАО "Аэрофлот", — приводится в документе поручения Минтрансу и Минфину.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены министр транспорта России Евгений Дитрих и министр финансов Антон Силуанов.

Минздраву РФ поручено обеспечить "совместно с правительством Мурманской области и правительством Московской области принятие необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе".

Как следует из документа, поручение дано главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Срок реализации обоих поручений — 8 мая.

Кроме этого, Медведев подписал поручение Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов, сообщила пресс-служба кабмина.

"С учетом результатов проведенного расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов", — отметили в пресс-службе.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.