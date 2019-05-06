МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в понедельник после аварии самолета SSJ100 в "Шереметьево", следует из данных "Яндекс.Расписания".

По информации на 19.05 мск, во "Внуково" задержано 5 рейсов, в "Домодедово" 12 рейсов задержано и 12 отменено, в "Шереметьево" задержан 81 рейс.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.