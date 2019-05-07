МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого квартала 2019 года снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем и достигла 534 миллионов евро, говорится в отчете компании.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до 1,23 евро с 1,25 евро за январь-март 2018 года. Операционная прибыль уменьшилась на 0,4% — до 736 миллионов евро. Выручка выросла при этом на 2,8% — до 4,969 миллиарда евро.

"Несмотря на усложняющуюся рыночную конъюнктуру, Henkel продемонстрировала рост продаж в первом квартале…. Мы планируем сосредоточиться на дальнейшем укреплении своего бизнеса, инвестировать в рост и цифровизацию, а также продолжать адаптировать свои структуры для достижения целевых показателей на год", — приводятся в релизе слова гендиректора Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen). Henkel ожидает органического роста продаж по итогам текущего года в среднем на 2-4%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.