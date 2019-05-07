МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2019 года упала в 3,88 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности и составила 588 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,85 евро против 3,44 евро в январе-марте 2018 года. При этом выручка по итогам квартала снизилась на 0,9% — до 22,462 миллиарда евро.

Отмечается, что давление на финансовые показатели компании, среди прочего, оказали неблагоприятный валютный курс и рост цен на сырье.

В то же время компания в январе-марте нарастила объем продаж на 0,1% — до 605,333 тысячи машин. Продажи автомобилей марки BMW увеличились на 0,4% — до 519,307 тысячи машин. Продажи Mini сократились на 1,8% — до 84,82 тысячи машин, а Rolls-Royce подскочили на 49,4%, до 1,2 тысячи единиц.

"Учитывая сложные рыночные условия BMW Group начала 2019 год в соответствии с ожиданиями в операционном плане", — говорится в сообщении.

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.