МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Качество молочных продуктов в России с каждым годом падает. Согласно данным Россельхознадзора, 21,6% этой продукции в РФ в 2018 году было фальсифицировано. Для сравнения, в 2015 году доля подделки составляла 11%. В ведомстве тревогу бьют давно — замглавы Николай Власов еще в 2017 признавал, что ситуация с безопасностью отечественной молочной продукции становится только хуже.

Высокая доля фальсификата вызвана действиями недобросовестных производителей, которые продают дешевый некачественный товар по завышенной цене, говорят опрошенные агентством "Прайм" участники рынка. Оценка фальсификата у бизнеса и надзорного органа разнится. По одной из оценок производителей, доля некачественной продукции не превышает даже 10%. Другая оценка допускает фальсификат в диапазоне 15-20%. В одном все участники согласны – с фальсификатом необходимо бороться.

Предприниматели считают, что это нужно делать с помощью ужесточения ответственности, введения оборотных штрафов за фальсификацию состава продукции, а также за счет усовершенствования правовой базы. В Россельхознадзоре полагают, что улучшить качество молочного рынка поможет включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации.

НА РЫНКЕ НЕ СОГЛАСНЫ

Согласно данным "Руспродсоюза", в структуре пищевого фальсификата наибольшая доля действительно приходится на молочную продукцию и рыбу. Доля фальсифицированной молочки составляет 15-20%.

Последнее исследование Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора показало, что на рынке в настоящее время 12%, 14% и 2% фальсификата в молоке, сливочном масле и твороге соответственно, говорит представитель "Руспродсоюза" Ирина Нагайцева. По ее словам, высокая доля фальсификата вызвана действиями недобросовестных участников рынка, направленными на удешевление себестоимости молочной продукции.

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В национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") с оценкой Россельхознадзора не согласны. По словам генерального директора Артема Белова, доля фальсифицированной немолочными жирами молочной продукции на рынке ниже цифр, которые приводит Россельхознадзор.

"Мы оцениваем эту долю примерно в 7-8%", — отмечает он.

По его словам, в некоторых молокоемких категориях, таких как сыры и сливочное масло, объем фальсификата может быть чуть выше, при этом по ряду позиций, таких как питьевое молоко, кефир, классическая молочная продукция, доля фальсификата практически равна нулю.

Белов считает, что фальсификат на рынке связан с двумя факторами. Во-первых, недобросовестный бизнес, который получает сверхприбыль благодаря фальсификации продукции, а во-вторых, ситуация с падением потребления и доходов населения — потребитель выбирает более дешевые и, к сожалению, иногда фальсифицированные продукты, не всегда понимая, что он приобретает фальсификат. Тем не менее, Белов уверен, что в 2019 году доля фальсификата будет снижаться.

"Динамика показывает, что доля фальсификата сокращается на 1-2 процентных пункта ежегодно", — подчеркивает он.

КАК ПРОИЗВОДЯТ ФАЛЬСИФИКАТ

Самый популярный способ подделки молочных продуктов – использование немолочных жиров.

Наиболее часто для фальсификации продуктов из коровьего молока используют добавки дешевых растительных жиров: пальмового, пальмоядрового, кокосового и соевого. Эти жиры используют по отдельности и в различных сочетаниях.

Широкое применение нашли и так называемые заменители молочного жира, представляющие смесь растительных жиров, подвергнутых модификации. При этом температура плавления заменителей молочного жира должна быть схожей с молочным жиром, что обеспечивает им необходимые пластичные свойства и способствует расширению возможности фальсификации.

КАК БОРОТЬСЯ С ПОДДЕЛКОЙ

В "Руспродсоюзе" считают, что бороться с подделкой надо за счет развития методов и методик лабораторных исследований пищевой продукции. Также следует уделить внимание развитию нормативно-правовой базы, которая сегодня далека от совершенства и не всегда учитывает реальные производственные процессы на предприятии.

Кроме того, бороться с проблемой фальсификата, можно и с помощью саморегулирования, уверены в "Руспродсоюзе". Так, в январе текущего года Комиссия по применению КДП (Кодекс добросовестных практик) приняла решение о необходимости прекращения сотрудничества с поставщиками, у которых неоднократно были выявлены факты выпуска и поставок небезопасных, контрафактных и фальсифицированных потребительских товаров.

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"Принятое решение призвано сократить количество фальсификата на полке", — говорит Нагайцева.

По мнению Белова из "Союзмолоко", ключевой механизм в борьбе с фальсификатом — это ужесточение ответственности, введение оборотных штрафов за фальсификацию состава продукции — прежде всего за замену молочных жиров растительными.

"Кратное увеличение штрафов сделает экономически невыгодной фальсификацию", — убежден Белов.

По мнению Россельхознадзора, помочь борьбе с подделкой может включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации. Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается ветеринарными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

В конце апреля был опубликован приказ Минсельхоза о расширении данного перечня. С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября.