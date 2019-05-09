МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Первые выплаты пострадавшим в ЧП с самолетом в Шереметьево начались уже вчера, соцстрах выплатил причитающееся лицам, бывшим в командировке, назначено 25 пенсий по потере кормильца, заявил журналистам в четверг глава Минтруда Максим Топилин.

"Да, нам вчера удалось перевести деньги из Московской области — вы помните, Московская область заплатила всем пострадавшим. Поэтому вчера Московская область перевела деньги всем регионам, в том числе и Мурманской области. И вчера уже первые выплаты пошли", — сказал Топилин.

Он также сообщил, что Пенсионный фонд уже назначил 25 пенсий по потере кормильца, и "фонд соцстраха выплатил все компенсации с несчастными случаями на производстве — это те, кто был в командировках и члены экипажа".

По его словам, по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.

"Договорились на 10-е число открыть казначейство, в праздники. Казначейство и Центральный банк пошли навстречу, и сегодня если будут заявления, и завтра, 10-го, то 10-го числа тоже эти платежи продолжатся… По мере оформления все будет происходить", — сказал Топилин журналистам.