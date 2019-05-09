ТОКИО, 9 мая — ПРАЙМ. Япония представила в четверг новый скоростной поезд Alfa-X для линий Синкансэн, который будет развивать скорость до 360 километров в час, сообщила на своем сайте газета "Иомиури".

По ее данным, это будет самый быстроходный в Японии поезд. До сих пор поезда Синкансэн развивали скорость до 320 километров в час.

Железнодорожная компания JR East планирует пустить в тестовом режиме Alfa-X в пятницу между станциями Сэндай и Син-Аомори, поезд будет курсировать там два раза в неделю.

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зеленые линии, идущие от стилизованной буквы "Х" за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.

В 2030 году такие поезда будут ходить между северо-восточными районами острова Хонсю и Хоккайдо.