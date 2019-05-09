МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. ОАЭ считают, что пока преждевременно устанавливать дату возобновления полетов Boeing 737 MAX, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление Главного управления гражданской авиации страны.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ приняло решение запретить полёты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны после катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airways. Запрет вступил в силу в 0.01 по местному времени 13 марта.

В заявлении управления отмечается, что определить дату возобновления полетов самолетов Boeing 737 MAX не представляется возможным до тех пор, пока не будут подтверждены "все элементы обеспечения безопасности пассажиров".

Главное управление гражданской авиации ОАЭ также подчеркнуло, что находится в контакте с Федеральным управлением гражданской авиации США для получения технической информации о предлагаемых обновлениях в системе управления самолетами.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.