МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования")", — приводятся ее слова.

По данным сообщения, в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту Домодедово поступила информация о конфликте на борту самолета "Тунис — Домодедово" и необходимости прибытия полиции на борт. Сообщается, что пьяный мужчина 1982 года рождения во время полета вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками.

Отмечается, что мужчину доставили в отделение полиции в аэропорту Домодедово и привлекли к административной ответственности "по статье 20.21 КоАП Российской Федерации ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом")".