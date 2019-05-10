ДУБАЙ, 10 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.

Прибыль компании в отчетном периоде продемонстрировала самое низкое значение с марта 2009 года. При этом выручка Emirates увеличились за 2018-2019 финансовый год на 6%, до 97,9 миллиарда дирхамов ОАЭ (26,7 миллиарда долларов).

Главной причиной снижения прибыльности компания отмечает рост мировых цен на нефть, а также укрепление курса доллара к другим мировым валютам.

Что касается группы Emirates, то прибыль также продемонстрировала снижение в отчетном периоде — до 2,316 миллиарда дирхамов (632 миллиона долларов) — сокращение на 43,7%, в то время как выручка выросла на 6,7%, до 109,255 миллиарда дирхамов (около 30 миллиардов долларов).

В феврале авиакомпания Emirates заключила с Airbus соглашение на поставку 30 широкофюзеляжных самолетов А-350-900 и 40 самолетов A-330-900, отказавшись при этом от части ранее заказанных двухэтажных A-380, который является крупнейшим пассажирским самолетом в мире. Поставки нового поколения A-330neo и А-350 авиакомпании начнутся с 2021 и 2024 года соответственно. Стоимость заключенной сделки с Airbus оценивается в 21,4 миллиарда долларов.