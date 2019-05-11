ОРЕНБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании Игорь Александров.

Вылет самолета был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время он стоит на перроне. По словам Александрова, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", — отметил он.

Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.