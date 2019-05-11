МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Активы Антипинского НПЗ группы "Новый поток" на сумму 225 млн евро были заморожены 30 апреля в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона, сообщает Рейтер. Оно было вынесено по иску VTB Commodities Trading.

Среди замороженных активов — Антипинский НПЗ, расположенное на его территории оборудование и другие физические активы, нефтепродукты и запасы нефти, а также денежные средства на двух банковских счетах в Сбербанке.

Антипинский НПЗ находится в Тюменской области. В апреле он уведомил о своем намерении обратиться в областной Арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом.

Инициировал процедуру банкротства Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к акционерам завода.