АНТАЛИЯ, 12 мая — ПРАЙМ. Несоблюдение туроператорами своих обязательств по отношению к агентствам должно стать основанием для исключения их из Единого федерального реестра туроператоров, считает директор Бюро международного молодежного туризма "Спутник-Тамбов", член правления Альянса туристических агентств (АТА) Виктор Акулинин.

Выступая на 12-ой конференции Альянса туристических агентств, он пояснил, что суть предложения к туристическим властям состоит в том, чтобы туроператор имел право осуществлять свою деятельность только при условии применения договора с турагентом, который соответствует нормам отраслевого закона.

"То есть при подаче документов на осуществление туроператорской деятельности туроператоры должны будут предоставить вариант договора между туроператором и турагентом, который будет фактически применяться и соответствовать федеральному закону об основах туроператорской деятельности", — сказал Акулинин.

"Кроме этого, нужно ввести норму об исключении туроператора из Единого федерального реестра в случае выявления нарушения туроператором законодательно установленных требований заключаемых с турагентом договоров", — уточнил представитель турбизнеса.

По мнению Акулинина, если это предложение пройдёт, то логика, которая заложена в законе, наконец-то заработает.