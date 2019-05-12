АНТАЛИЯ, 12 мая — ПРАЙМ. Сумма вступительного взноса в саморегулируемую организацию (СРО) для туристических агентств, которая поможет избавиться от недобросовестных компаний, может составить 80 тысяч рублей в год, сообщил генеральный директор группы компаний "Слетать.ру", член Альянса туристических агентств (АТА) Андрей Вершинин.

"Размер вступительного взноса в саморегулируемую организацию для туристических агентств будет определяться по аналогии со страховым взносом КАСКО на автомобиль. Те, кто ездит давно и без аварий, платят меньше, те, кому 19 лет и только что получил права — значительно больше. Я думаю, что в среднем эта сумма будет составлять примерно 80 тысяч рублей в год", — сказал он, выступая на 12-ой конференции АТА.

По мнению Вершинина, такая сумма подъёмная для агентства, но это даст возможность избавиться от тех людей, которые появляются на рынке, собирают с клиентов деньги и уходят.

Этих денег будет достаточно, чтобы СРО могло отвечать за своих участников. Мы проводили аналитику, из которой стало ясно, что вступительный взнос в размере 80 тысяч рублей будет достаточным, чтобы денег хватило на существование СРО, на анализ деятельности туристических агентств и на выплату компенсаций туристам, пострадавшим от деятельности недобросовестных агентов. При этом мы будем сами контролировать своих соседей и проверять состоят ли они в СРО", — пояснил представитель турбизнеса.