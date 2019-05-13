МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" решила оптимизировать программу по строительству флота ФГУП "Гидрографическое предприятие", отвечающему за безопасность мореплавания на Севморпути и вошедшему в госкорпорацию в апреле, пишет газета "Коммерсант" в понедельник.

Изначально планировалось построить тринадцать новых судов — четыре многофункциональных гидрографических судна ледового класса Arc7 для промеров в целях картографии, четыре лоцмейстерских судна и пять гидрографических катеров для работ на реках, а также провести модернизацию имеющегося флота. На эти цели в комплексном плане развития инфраструктуры в проекте "Севморпуть" до 2024 года было заложено 20 миллиардов рублей, из них в текущем бюджете — 2 миллиарда рублей, отмечает газета.

Теперь "Росатом" предлагает вместо четырех судов Arc7 построить всего одно судно в 2022–2024 годах стоимостью 4 миллиарда рублей. Кроме того, достигнута договоренность с Минтрансом о строительстве двух лоцмейстерских и двух гидрографических судов за счет ФКУ "Дирекция госзаказчика", после чего суда будут переданы "Росатому". Также планируется модернизировать три действующих судна "Гидрографического предприятия", на что потребуется по 500 миллионов рублей в 2021–2023 годах. Проектную документацию по модернизации госкорпорация подготовит за собственные средства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В "Росатоме" газете не пояснили причины сокращения программы обновления флота. По данным издания, это может быть связано с отсутствием гарантий получения бюджетного финансирования. При этом правительство предложения "Росатома" поддержало, следует из протокола заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова от 17 апреля, копия которого есть у "Коммерсанта". Теперь Минфин, "Росатом" и Минтранс должны предоставить согласованные предложения по обеспечению финансирования.