МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-апреле 2019 года в стоимостном выражении составил 1,323 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья за первые четыре месяца составила 1,304 миллиарда долларов, бриллиантов — 19,2 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции в январе-апреле 2018 года достигла 2,011 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился на 34,2%. Стоимость алмазов тогда составила 1,978 миллиарда долларов, бриллиантов — 32,9 миллиона долларов.

В апреле текущего года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 318,7 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 315,8 миллиона долларов, бриллиантов — 2,9 миллиона долларов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.