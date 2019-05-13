БРЮССЕЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия оштрафовала на более чем 200 миллионов евро бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение правил свободной конкуренции Евросоюза, говорится в пресс-релизе исполнительной коллегии ЕС.

"Европейская комиссия оштрафовала AB InBev на 200 409 000 евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в июне 2017 года начала расследование относительно злоупотребления компанией Anheuser-Busch InBev (AB InBev) своим доминирующим положением на рынке пива Бельгии. Коллегия еврокомиссаров установила, что компания препятствовала импорту дешевого пива из соседних стран, в частности, Нидерландов в нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

"Еврокомиссия пришла к выводу, что AB InBev злоупотребила своим доминирующим положением с 9 февраля 2009 года по 31 октября 2016 года в нарушение антимонопольных правил ЕС и лишила европейских потребителей одного из основных преимуществ европейского единого рынка, а именно возможности иметь больше выбора и получить лучшую сделку при совершении покупок", — говорится в релизе.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, "потребители в Бельгии платят больше за свое любимое пиво из-за преднамеренной стратегии AB InBev по ограничению трансграничных продаж между Нидерландами и Бельгией". "Попытки доминирующих компаний создать единый рынок для поддержания высоких цен незаконны. Поэтому мы оштрафовали AB InBev на 200 миллионов евро за нарушение наших антимонопольных правил", — заявила она.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. Концерн выпускает пиво под марками Budweiser, Stella Artois и Beck's.