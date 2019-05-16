МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Голландская служба разведки и безопасности (AIVD) ведет расследование в связи с подозрением, что крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования из Китая Huawei мог оставить уязвимость для несанкционированного доступа к данным клиентов крупной телекоммуникационной фирмы в Нидерландах, сообщила в четверг газета Volkskrant со ссылкой на источники в структурах безопасности. США внесут в черный список китайскую Huawei и 70 ее подразделений

Разведка проверяет, мог ли Huawei намеренно оставить бэкдор (дефект алгоритма, намеренно встроенный разработчиком и позволяющий получить несанкционированный доступ к данным — ред.), чтобы шпионить по поручению китайского правительства. AIVD отказалась комментировать эту информацию, пишет портал Dutch News. От комментариев также отказались компании Vodafone/Ziggo и KPN. В T-Mobile/Tele2 заявили, что им неизвестно о каких-либо операциях с участием AIVD.

"В каждой стране, где мы работаем, мы подчиняемся закону и защищаем приватность наших клиентов", — заявил изданию представитель Huawei.

Ранее министерство торговли США заявило, что намерено внести Huawei в чёрный список. По заявлению ведомства, компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".