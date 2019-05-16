МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" не исключает реализацию части долей в профильных активах, например, хендлинговой компании UTG и аэропорту Сургута, сообщил журналистам в кулуарах международный выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2019 гендиректор компании Андрей Мартиросов.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила со ссылкой на источники в авиаотрасли, что "ЮТэйр" может продать свои доли в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута по настоянию кредиторов.

"Есть непрофильные активы, которые точно нужно продать, а есть профильные, но владение ими не является стратегий. Нельзя сказать, что UTG — непрофильный актив, это авиационно-сервисная компания, но сказать, что нам так важно стратегически иметь ее в нашей 50%-ной собственности, я бы этого не сказал", — отметил Мартиросов.

"Поэтому вопрос, продавать или не продавать, есть всегда, вопрос только в цене. То есть если будет хорошая конъюнктура, нормальное предложение — pourquoi pas (почему бы нет?— ред.), как говорят французы… Не существует ничего, что бы не продавалось, в том числе и аэропорт Сургут", — добавил он.

Мартиросов отметил, что "Ютэйр Инжиниринг" компания точно продавать не будет. "Это часть корневых компетенций, суть авиакомпании, а многое иное — бизнес-процессы, которые можно аутсорсить", — сказал он.

"Но такие решения будут принимать акционеры компании, безусловно, при активном участии кредиторов, и никто не заинтересован в том, чтобы распродавать активы дешево", — добавил Мартиросов.