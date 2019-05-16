МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla завершил покупку производителя батарей, суперконденсаторов и аккумуляторных компонентов Maxwell Technologies, говорится в релизе компании.

Согласно релизу, предложение о покупке истекло в ночь на четверг по местному времени. "После закрытия тендерного предложения Tesla завершила приобретение Maxwell", — говорится в релизе.

Ранее Tesla достигла соглашения о покупке Maxwell Technologies. Согласно условиям сделки, акции Maxwell будут обменяны на акции Tesla. Стоимость Maxwell оценивается в 4,48 доллара за бумагу, или 209 миллионов долларов.

Tesla Inc (ранее Tesla Motors Inc.) основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.