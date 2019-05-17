ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair вслед за "Аэрофлотом" требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров, говорится в поданном в суд ходатайстве.

"Ответчик Finnair через своих адвокатов просит суд отклонить данный иск против Finnair за отсутствием субъектной юрисдикции и необоснованности иска", — говорится в ходатайстве.

Кроме того, Finnair назвала необоснованным предъявление массового иска, поскольку для этого требуется соблюдение большого количества условий, не выполненных истцами.

Ранее с аналогичным ходатайством об отклонении иска обратился "Аэрофлот".

Ряд пассажиров, опоздавших на рейсы "Аэрофлота" в США, требуют возмещения в 10 миллионов долларов. При этом шансы на выигрыш дела у истцов невысокие, поскольку обосновать вину авиакомпании за свое опоздание на рейс им будет проблематично.

В оригинальном иске, поданном в январе, истцами выступали лишь три пассажира из США — Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины, которые опоздали на совместный рейс авиакомпаний с пересадкой в Хельсинки. Бандурины претендовали на так называемый классовый иск от большого количества истцов. Однако трех заявителей по делу было недостаточно. Адвокат Бандуриных нашел еще несколько пассажиров, опоздавших на рейсы "Аэрофлота" и Finnair, и привлек их к делу.

Так, Брент Хансон из штата Вашингтон опоздал на рейс в Шереметьево 18 декабря 2018 года и винит в этом сотрудников "Аэрофлота", которые, по его словам, долго регистрировали его багаж. Хансон опоздал на рейс, доплатил 2600 долларов за перебронирование и получил багаж только через несколько дней в США.

Жительницы Иллинойса Мадина Дзугкоева и Альбина Толпарова с ребенком опоздали в феврале 2018 года на рейс Москва-Нью-Йорк и винят в этом очередь на регистрацию багажа, в которой они прождали 40 минут.

Есдаулет Изенов из Калифорнии воспользовался пересадкой в Москве, чтобы осмотреть достопримечательности города, и прибыл на посадку в самолет "Аэрофлота" за 19 минут до взлета, в то время как посадка заканчивалась за 20 минут. В результате его не допустили на борт, и он должен был перебронировать билеты за 3,8 тысячи долларов. Наконец, Нина Березкина из Кентукки винит Finnair в том, что опоздала в Москву из-за поломки самолета и из-за этого пропустила поезд в Оренбург.

Несмотря на то, что число истцов выросло, их шансы на успех не увеличились. Авиакомпании, как правило, не несут ответственности за опоздания на рейс, произошедшие не по их вине. Доказать вину авиакомпании будет сложно всем истцам, особенно тем из них, кто прибыл в аэропорт с опозданием. Точно так же поломка самолета относится к форс-мажорным обстоятельствам, по которым ответственность авиакомпании ограничена международными договорами.

Кроме того, всем истцам нужно будет доказывать обоснованность коллективного иска, что весьма непросто в американском суде. Наконец, истцы претендуют на возмещение по закону RICO, который применяется против организованной преступности в США. Требования к принятию исков по этому закону также очень высоки. Если же суд сочтет претензии истцов необоснованными, он может применить санкции к их адвокату за предъявление ничтожного с юридической точки зрения иска, а также обязать адвоката выплатить судебные издержки ответчиков.

Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров заявил ранее РИА Новости, что компания изучает иск. Размер требований и характер обвинений он расценил как попытку оказать давление на авиакомпанию с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для истцов условиях. По словам Александрова, компания всегда защищает свое доброе имя в таких условиях.