САРАТОВ, 17 мая — ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.

"Тролза" с 14 марта перевел 440 работников в режим простоя, срок которого истекал 16 мая. Также завод сообщил в центр занятости о возможном сокращении 500 работников, 340 из которых к 26 апреля уведомлены о сокращении до 25 июня. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. По поручению губернатора области Валерия Радаева создана рабочая группа по оздоровлению завода.

"Режим простоя продолжился до 17 июня включительно", — сказал Дурасов.

Ранее секретариат первого зампреда правительства области Вадима Ойкина сообщил, что правительство региона прорабатывает вопрос отсрочки договорных обязательств "Тролзы" перед ПАО "БМ-банк" и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), а также совместно с собственниками "Тролзы" продолжает переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в стране предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.