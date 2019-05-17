МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Норильский никель" возглавил список 25 компаний, выплативших управленческому персоналу по итогам года наибольшие премии, сообщило в пятницу российское издание Forbes.

Как отмечается на сайте журнала, "Норникель" выплатил руководству компании премий по итогам года в общей сложности на 6,8 миллиарда рублей. На втором месте Сбербанк, выплативший топ-менеджменту 4,4 миллиарда рублей, на третьем — "Газпром", в котором вознаграждение управленческому персоналу составило 4,3 миллиарда рублей.

Восьмую позицию рейтинга занял "Мостотрест", выплативший руководству 2,5 миллиарда рублей, хотя, согласно квартальной отчетности компании, выплаты совету директоров по итогам 2018 года составили всего 91,9 миллиона рублей. "У такой разницы могут быть два объяснения. Во-первых, отчетность МСФО, в которой отражена цифра в 2,5 миллиарда рублей, учитывает выплаты, полученные руководством дочерних и аффилированных структур. Во-вторых, некоторые компании рейтинга к ключевому управленческому персоналу относят не только совет директоров и правление — это, как правило, несколько десятков человек — но и топ-менеджеров более низшего звена", — поясняет издание.

Как сообщает Forbes, компании рейтинга потратили на выплаты своему топ-менеджменту в общей сложности 54,5 миллиарда рублей. В списке шесть нефтегазовых компаний, потративших на премии 17,3 миллиарда рублей, три банка с совокупным вознаграждением управленческого персонала — 9,6 миллиарда рублей, три металлургические компании с 9,4 миллиарда рублей.

При составлении рейтинга журнал учитывал зарплату и краткосрочные вознаграждения — бонусы и премии по итогам работы за год.