МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", вновь начинает обновлять концепцию "Пятерочки", итоговый вариант нового концепта сети будет готов осенью, сообщил журналистам гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

В пятницу в Зеленограде X5 открыла 15-тысячный магазин, им стала "Пятерочка". Руководитель торговой сети отметил, что торговый объект стал магазином в новом формате. "Что означает новый формат: мы сейчас приступили к пересмотру существующей концепции "Пятерочки", пересмотру дизайна магазина и пересмотру ценностного предложения", — сказал Гончаров.

С июня магазины сети будут открываться в новом формате, плановая реконструкция объектов также будет идти в новом концепте. Компания ожидает, что к концу 2020 года порядка 30% ее магазинов (с учетом открытия новых и обновления старых) будут работать в обновленной концепции. На конец марта 2019 года сеть "Пятерочки" насчитывала 13,917 тысячи магазинов. Последнее глобальное обновление формата началось в 2013 году и завершилось в 2017 году. Глава сети отметил, что в среднем за пять лет в ритейле концепция формата приедается и в принципе устаревает.

По словам Гончарова, сеть на 60% приблизилась к итоговому варианту концепции "Пятерочки". "Финальный концепт будет готов этой осенью", — добавил он. В новом формате акцент будет сделан на свежести продуктов, атмосфере покупок, качестве обслуживания.

Гендиректор "Пятерочки" отметил, что сейчас торговая сеть конкурирует не только с другими ритейлерами, но и с заведениями общепита, где можно недорого пообедать (по словам Гончарова, средний чек в "Пятерочке" — 350 рублей). Например, в Москве, где открылось много несетевых точек общепита, у "Пятерочки" в последние несколько лет снизился трафик.

"Если вы приходите в магазин, и там нет эмоций, это просто является обыкновенным удовлетворением физиологических потребностей — то шансов у нас сохранить привлекательность для наших гостей практически нет. Мы хотим создавать эмоции в магазине, создавать желание у наших гостей вернуться снова", — указал Гончаров.