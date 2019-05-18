СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Общая готовность объекта составляет более 60%", — сказал Дитрих в ходе осмотра самой большой развязки на трассе под Симферополем.

Движение на самой крупной транспортной развязке на трассе "Таврида" Трудовое — Урожайное откроется в воскресенье. До этого въезд транспорта в Симферополь со стороны керченского направления шел по временной объездной дороге, обходящей транспортную развязку и переходящей в старую дорогу. В результате на въезде в город образовывались многокилометровые пробки. После запуска движения транспорт на Симферополь и из Симферополя поедет напрямую через развязку.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.