МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" не планирует существенно менять свою долю в "М.Видео-Эльдорадо", проведение SPO "М.Видео-Эльдорадо" пока не планируется, заявил РИА Новости председатель совета директоров ПАО "М.Видео", член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев.

"На данный момент мы какие-то акции, на рынке которые есть, скупаем, да, но существенных изменений не планируем", — рассказал он, отвечая на вопрос, планирует ли "Сафмар" менять пакет группы в "М.Видео-Эльдорадо", который на данный момент составляет 38,2%.

Гуцериев также добавил, что пока группа не обсуждает проведение SPO "М.Видео-Эльдорадо".

"Нет, пока нет. Если будем планировать SPO, да, может быть, через несколько лет потенциально да, но в краткосрочной перспективе — таких планов нет", — сообщил он в кулуарах международного саммита, посвященного технологии блокчейн The Way Summit.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец марта группа объединяла 955 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".