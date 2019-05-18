МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" пока не рассматривает сделок слияний и поглощений (M&A) в онлайн-ритейле, планирует довести долю "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар") на рынке России до 35% к 2022 году, заявил РИА Новости председатель совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев.

"Мы уже сделали три M&A-сделки: "М.Видео", "Эльдорадо" и Media Markt. Уже имеем достаточно хорошую базу для развития органическим путем, так что дальше мы не рассматриваем пока никаких M&A-сделок именно в ритейле. M&A в бытовой технике и электронике не рассматриваем", — сообщил он в кулуарах международного саммита, посвященного технологии блокчейн The Way Summit.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли "М.Видео-Эльдорадо" возможность выхода на рынки других стран, Гуцериев сообщил, что компания планирует дорасти до 35% доли рынка РФ к 2022 году.

"Нет, пока у нас много задач именно в России. Это консолидация компаний и развитие дальше в принципе. У нас есть план дорасти до 35% доли рынка к 2022 году", — добавил он.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец марта группа объединяла 955 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".