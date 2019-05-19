САМАРА, 19 мая — ПРАЙМ. Пассажиры прервавшего взлет Sukhoi Superjet 100 из-за проблемы с гидросистемой улетели в воскресенье утром из Ульяновска в Москву на резервном самолете, сообщила РИА Новости старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Ранее источник в аэропорту Ульяновска сообщил РИА Новости, что в субботу вечером самолет SSJ100 "Аэрофлота" рейсом Ульяновск — Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, пассажиры отказались лететь этим самолетом. Позже "Аэрофлот" подтвердил задержку своего самолета по технической причине, сообщив, что отправит пассажиров утром на Airbus A320. В транспортной прокуратуре РИА Новости подтвердили, что проблема возникла с гидросистемой.

"В 6.33 (5.33 мск) пассажиры Sukhoi Superjet 100 улетели в Москву на резервном судне. Всего 83 взрослых и один ребенок", — сказала собеседница агентства.