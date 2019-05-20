МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Алишер Усманов узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из прессы, как акционер он не вмешивается в политику редакции, сообщил РИА Новости представитель Усманова.

"Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы", — сказал он.

Ранее в понедельник стало известно, что ряд корреспондентов "Коммерсанта" покидают издание, по данным главреда Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов.

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".

Заместитель шеф-редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов в Facebook сообщил, что в связи с данной ситуацией заявление об уходе подали и другие сотрудники: он сам, редактор отдела политики Алла Барахова, Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, Виктор Хамраев и Анна Пушкарская.

Позднее Желонкин заявил газете "Ведомости", что издание рассталось с журналистами, "поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты "Коммерсанта". Он не стал раскрывать детали нарушений.

Статья о возможном уходе Матвиенко из Совета Федерации была опубликована в "Коммерсанте" 17 апреля. В ней говорилось о том, что место Матвиенко может занять руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Впоследствии эти предположения были официально дезавуированы, в том числе пресс-службой СВР.

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