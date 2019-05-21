МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Акции Tesla Inc. в понедельник опустились к минимальному уровню более чем за два года в свете падения цен на ее облигации. Это указывает на то, что инвесторы начинают все больше сомневаться в перспективах автопроизводителя.

Акции компании из калифорнийского Пало-Альто в понедельник подешевели примерно на 2,7% — до 205,36 доллара, минимального уровня с декабря 2016 года. Ранее аналитики Wedbush Securities понизили их целевую стоимость с 275 до 230 долларов.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что чрезмерные амбиции Tesla омрачаются финансовыми трудностями в ближайшей перспективе. Согласно MarketAxess, необеспеченные облигации Tesla, срок погашения которых наступает в 2025 году, в понедельник опустились до 82,25 цента на доллар, практически до минимума со дня их эмиссии в августе 2017 года.

Аналитики Wedbush свое решение объяснили опасениями касательно перспектив роста Tesla и базового спроса на седаны Model 3 в США в ближайшие кварталы. Это станет основной проверкой на прочность для компании, которая пытается стать первым производителем электромобилей для массового потребления, несмотря на то что в последнее время на этом рынке усиливают позиции более авторитетные автокомпании.

С начала года акции Tesla упали примерно на 38%. T. Rowe Price Associates Inc., четыре года являвшаяся крупнейшим инвестором Tesla, в первые три месяца 2019 года продала почти 81% принадлежавших ей акций автопроизводителя. Теперь ее доля акций Tesla является минимальной с 2013 года.

В апреле Tesla отчиталась об одном из крупнейших квартальных убытков в своей истории, в то время как выручка обвалилась на 37% по сравнению с предыдущим кварталом — до 4,54 млрд долларов. Поставки автомобилей в отчетном периоде сократились на 31% к 4-му кварталу 2018 года.

Ранее в мае Tesla завершила продажу акций и облигаций и привлекла около 2,4 млрд долларов с учетом хеджирования затрат. Это обеспечило ей крайне необходимую ликвидность. В то же время фирма пытается нарастить производство седанов Model 3 для широкого потребления и поставлять машины клиентам в Европу и Китай.

"Мы по-прежнему сомневаемся в способности Tesla сбалансировать этот 'идеальный шторм', заключающийся в ослаблении спроса и опасениях насчет прибыльности, которые давят на акции", — отметили в аналитическом обзоре аналитики Wedbush.

Представитель Tesla не был доступен для комментариев. Генеральный директор Илон Маск пытается убедить инвесторов в перспективах компании. На апрельской презентации он заявил, что к 2020 году сможет запустить парк роботизированных такси по запросу.

Но, похоже, на прошлой неделе он только напугал инвесторов: посвященный электромобилям сайт Electrek осветил написанное Маском письмо, в котором он призывает сотрудников сократить траты, поскольку компания пытается экономить денежные средства.

Облигации Tesla со сроком погашения в 2025 году и купоном в 5,3% последний год торгуются в диапазоне примерно от 85 до 90 центов на доллар. Как говорят некоторые аналитики, их недавнее падение указывает на новой уровень беспокойства касательно финансовой ситуации Tesla.

Несмотря на недавнюю продажу акций и облигаций Tesla, некоторые эксперты полагают, что компании уже скоро могут понадобиться дополнительные денежные средства, если она не сможет заметно улучшить результаты, показанные в 1-м квартале.

Хотя во 2-м полугодии прошлого года Tesla добилась положительного свободного денежного потока, в первые три месяца этого года она истратила почти 1 млрд долларов. Объем ее денежных средств упал с конца прошлого года более чем на 40% и на 31 марта составил 2,2 млрд долларов.

По оценкам Tesla, ее суммарные капзатраты в этом году составят от 2 млрд до 2,5 млрд долларов. В июне она должна погасить кредит на 165 млн долларов, а в ноябре наступит срок погашения конвертируемых облигаций на 566 млн долларов.

Хотя компания уверяет, что позднее в этом году вернется к прибыльности, аналитики считают, что это во многом зависит от того, сколько седанов Model 3 она сможет продать после того, как в 2018 году удовлетворила копившийся годами спрос на эти машины.

"Очевидно, что компании потребуется капитал, и рынок облигаций не уверен, как она сможет его получить, учитывая, что сейчас ее облигации торгуются ближе к 80 центам", — говорит Дейв Баттилега, портфельный менеджер по инструментам с фиксированной доходностью в Three Peaks Capital Management. Последняя не владеет облигациями Tesla.

По мнению некоторых аналитиков, если исключить вероятность серьезных перемен, Tesla в случае необходимости, скорее всего, сможет выпустить дополнительные акции или конвертируемые облигации. Разумеется, это дорого обойдется ей: эмиссия акций приведет к разводнению долей существующих акционеров, а продажа конвертируемых облигаций, вероятно, повысит долговую нагрузку компании. Более того, чем сильнее упадут ее акции, тем больше ей потребуется продать бумаг для привлечения определенного объема капитала.

Недавнее внимание к денежной позиции Tesla указывает на все более бескомпромиссный взгляд инвесторов на компанию, хотя многие из них до этого купились на заверения Маска, что Tesla является инновационной силой, которая может проложить будущее для беспилотных электромобилей.

Его недавнее обещание, что к следующему году будет запущен парк роботизированных такси, многие тоже посчитали невыполнимым, особенно если учесть крупные суммы, которые вкладывают другие фирмы в создание собственных подразделений беспилотных машин.

Стоит отметить, что проблемы компании сопровождаются все более неопределенным экономическим климатом. Ставка Tesla на Китай вызывает вопросы в свете недавней эскалации торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином, которые, по мнению многих аналитиков, приведут к замедлению китайской экономики.

— Авторы Patrick Thomas, Patrick.Thomas@wsj.com, Sam Goldfarb, sam.goldfarb@wsj.com, Tim Higgins, Tim.Higgins@WSJ.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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