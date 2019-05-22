МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta в исполнении Cross, первая партия универсалов с улучшенными характеристиками проходимости уже отправлена дилерам, говорится в сообщении компании.

"Lada начала производство и отправила в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross – универсала, обладающего улучшенными характеристиками проходимости. У новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет – 198 миллиметров, одновременно подчеркивающий принадлежность модели к семейству Cross. На кузове – защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье", — отмечает "АвтоВАЗ".

Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях, еще одна стилевая особенность LADA Granta Cross – 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, описывает компания. Также в базовую комплектацию автомобиля включена климатическая система и рейлинги на крыше, говорится в сообщении.

"Продажи новинки, как и планировалось, стартуют летом 2019 года. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата", — сообщает "АвтоВАЗ".