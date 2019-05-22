МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило компании Uber Technologies корпоративный рейтинг на уровне "B2", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг вероятности дефолта компании присвоен на уровне "B2-PD", рейтинг по необеспеченным кредитам — на уровне "B3",

"Рейтинг "В2" отражает неопределенность относительно пути компании Uber к рентабельности, а также ожидания Moody's, что компания продолжит фиксировать существенные операционные убытки в течение следующих 2-3 лет", — говорится в сообщении агентства.

Uber сталкивается с жесткой конкуренцией во всех сферах бизнеса, а риски регулирования ее бизнеса по райдшерингу (поиск попутчиков через приложение — ред.) находятся на уровне выше среднего, объясняет Moody's.

"У Uber сильные позиции на нескольких мировых рынках совместного использования транспортных средств. Однако из-за низких затрат Didi и другие региональные конкуренты доказали, что являются серьезными соперниками с адекватным уровнем доступа к капиталу и готовностью покрывать огромные убытки в течение долгого времени", — приводятся в пресс-релизе слова аналитика Moody's Раджа Джоши (Raj Joshi).

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова. В некоторых регионах компания также предоставляет другие транспортные услуги.