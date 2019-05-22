МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль по РСБУ холдинга "Вертолеты России" в 2018 году выросла на 27%, до 19,96 миллиарда рублей против 15,7 миллиарда рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 2%, до 35,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 25,4%, до 16,9 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 32,1% и составила 11,6 миллиарда рублей.

АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.