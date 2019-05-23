МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford<F> Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.

"Ключевыми задачами А. Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗа, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс"<SVAV> программ локализации компонентной базы, создания общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети", — прокомментировал назначение Швецов.

При этом Ширинов остается во главе совместного предприятия Sollers и Ford, пояснил РИА Новости представитель Sollers.

В последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка, внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России, отмечает Sollers.

До назначения в CП Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании Sollers и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед этим он занимался развитием производственных подразделений в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах. Под его руководством были организованы современные производственные мощности для выпуска автомобилей иностранных брендов. Также он внес существенный вклад в развитие сотрудничества с компаниями Fiat, SsangYong и Isuzu.